Окупанти влучили у районну лікарню Балаклії: пацієнти та персонал потребують негайної евакуації
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Російські окупанти влучили у районну лікарню Балаклії на Харківщині. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, пише УНН.
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“Російські окупанти влучили у районну лікарню Балаклії. Будівля частково пошкоджена. Пацієнти та персонал потребують негайної евакуації, це близько 70 пацієнтів та медичний персонал. Робимо все, щоб це зробити і врятувати людей”, - повідомили Синєгубов.
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Зі слів голови ОДА, черговий воєнний злочин проти мирних жителів Харківщини.
Він нагадав, що Балаклія - це тимчасово окупована територія Харківської області, де міський голова пішов на співпрацю із окупантами.
“Обстріл мирного населення росією - це спроба окупантів звинуватити Збройні Сили України у нападі на цивільних, це чергова цинічна брехня російської пропаганди та воєнна провокація”, - зазначаив Синєгубов.
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