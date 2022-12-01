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Оккупанты истощают собственные силы возле Бахмута – ISW

Оккупанты истощают собственные силы возле Бахмута – ISW

Киев • УНН

 • 1059792 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Институт изучения войны (ISW) отмечает, что российские военные не сделали выводов, поэтому понесут потери и истощают собственные силы во время боев вокруг Бахмута, передает УНН.

 

Цитата

"Вражеские усилия вокруг Бахмута указывают на то, что российские войска не сделали выводов из предыдущих кампаний с большим количеством жертв, сконцентрированных на целях ограниченного оперативного или стратегического значения. С конца мая российские войска постоянно тратили боевую силу на небольшие населенные пункты вокруг Бахмута ", – говорится в сообщении.

ISW также пишет, что потери, связанные с шестью месяцами ожесточенных боев вокруг Бахмута на истощение, значительно превышают любое оперативное преимущество, которое россияне могут получить от захвата города.

Напомним 

Российские военные возводят фортификационные сооружения недалеко от Бахмута Донецкой области.

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