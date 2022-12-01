Окупанти виснажують власні сили біля Бахмута – ISW

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"Ворожі зусилля навколо Бахмута вказують на те, що російські війська не зробили висновків з попередніх кампаній з великою кількістю жертв, сконцентрованих на цілях обмеженого оперативного або стратегічного значення. З кінця травня російські війська постійно витрачали бойову силу на невеликі населені пункти навколо Бахмута", - йдеться в повідомленні.

ISW також пише, що втрати, пов'язані з шістьма місяцями жорстоких боїв навколо Бахмута на виснаження, значно перевищують будь-яку оперативну перевагу, яку росіяни можуть отримати від захоплення міста.

Нагадаємо

Російські військові зводять фортифікаційні споруди неподалік Бахмута Донецької області.