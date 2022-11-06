Оккупанты выпустили по пограничью Сумщины 203 снаряда и мины
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. 203 снаряда и мины россияне выпустили по пограничью Сумщины. Под обстрелами были Белопольская, Ворожбянская, Эсманьская, Краснопольская, Хотинская, Середино-Будская, Шалыгинская общины. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, передает УНН.
Детали
Краснопольское общество: на окраине одного из сел россияне сбросили 3 взрывчатки типа ВОГ с беспилотника. Без пострадавших.
Шалыгинскую общину враг обстрелял из минометов (12 "прилетов"). Без последствий.
Хотинская община: по окрестностям одного из сел россияне ударили с САУ (32 взрыва). После 14:00 еще 40 "прилетов" из РСЗО было на территории общины. И почти сразу еще 30 прилетов из гранатомета. Последствия уточняются, отметил глава ОВА.
По Середино-Будской общине враг бил из реактивной артустановки (РСЗО). 7 взрывов повредили жилой дом, гараж и частный автомобиль. Также есть порывы электролиний.
Ворожбянская община: было два обстрела. В полдень россияне ударили из артиллерии по мирному населению. Было 42 взрыва. Повреждены три квартиры. Далее после 14:00 направили 30 снарядов из РСЗО на дома мирных жителей. Одна женщина погибла, еще одна ранена.
Сейчас известно о 7 поврежденных жилых домах, 6 хозяйственных постройках, двух летних кухнях, бане, городском кафе, кладбище, двух легковых автомобилях, линиях электропередач и газовых трубах.
Эсманьская община: был обстрел со стороны россии из стрелкового оружия. Без последствий.
Белопольское общество: на пограничную деревню враг направил 10 мин. Имеются поврежденные электролинии. В другой деревне есть разрушение частного дома.
Добавим
Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий показал последствия вражеских обстрелов Ворожбянского общества.