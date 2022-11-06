Окупанти випустили по прикордонню Сумщини 203 снаряди та міни

Деталі

Краснопільська громада: на околиці одного із сіл росіяни скинули 3 вибухівки типу ВОГ з безпілотника. Без постраждалих.

Шалигинську громаду ворог обстріляв із мінометів (12 "прильотів"). Без наслідків.

Хотінська громада: по околицям одного з сіл росіяни ударили із САУ (32 вибухи). Після 14:00 ще 40 "прильотів" із РСЗВ було на території громади. І майже одразу ще 30 "прильотів" із гранатомету. Наслідки уточнюються, зазначив голова ОВА.

По Середино-Будській громаді ворог бив з реактивної артустановки (РСЗВ). 7 вибухів пошкодили житловий будинок, гараж та приватний автомобіль. Також є пориви електроліній.

Ворожбянська громада: було два обстріли. Опівдні росіяни вдарили з артилерії по мирному населенню. Було 42 вибухи. Пошкоджено три квартири. Далі після 14:00 спрямували 30 снарядів із РСЗВ на будинки мирних жителів. Одна жінка загинула, ще одна поранена.

Наразі відомо про 7 пошкоджених житлових будинків, 6 господарчих споруд, дві літні кухні, лазню, міське кафе, кладовище, два легкових автомобіля, лінії електропередач та газові труби.

Есманьська громада: був обстріл з боку росії зі стрілецької зброї. Без наслідків.

Білопільська громада: на прикордонне село ворог спрямував 10 мін. Є пошкоджені електролінії. В іншому селі є руйнування приватного будинку.

Додамо

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький показав наслідки ворожих обстрілів Ворожбянської громади.