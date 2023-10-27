Оккупанты выпустили по Херсонщине 500 снарядов: погиб один человек и еще два травмированы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В течение четверга россияне 114 раз ударили по Херсонской области, выпустив 500 снарядов. Об этом сообщает глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, пишет УНН.
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“За минувшие сутки противник совершил 114 обстрелов, выпустив 500 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА”, - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что по городу Херсон враг выпустил 33 снаряда.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; медицинское учреждение, дом культуры, учебное заведение и почту в Бериславском районе.
Из-за российской агрессии один человек погиб, еще два получили ранения.
Напомним
Вчера вечером несколько взрывов прозвучало в Днепровском районе Херсона. Армия рф вела огонь с временно оккупированного левого берега.