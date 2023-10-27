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Оккупанты выпустили по Херсонщине 500 снарядов: погиб один человек и еще два травмированы

Киев • УНН

 • 67320 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. В течение четверга россияне 114 раз ударили по Херсонской области, выпустив 500 снарядов. Об этом сообщает глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, пишет УНН.

Оккупанты выпустили по Херсонщине 500 снарядов: погиб один человек и еще два травмированы

Цитата 

“За минувшие сутки противник совершил 114 обстрелов, выпустив 500 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА”, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что по городу Херсон враг выпустил 33 снаряда.

Российские военные попали  в жилые кварталы населенных пунктов области; медицинское учреждение, дом культуры, учебное заведение и почту в Бериславском районе.

Из-за российской агрессии один человек погиб, еще два  получили ранения.

Напомним

Вчера вечером несколько взрывов прозвучало в Днепровском районе Херсона. Армия рф вела огонь с временно оккупированного левого берега.

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