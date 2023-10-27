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Окупанти випустили по Херсонщині 500 снарядів: загинула одна людина та ще дві травмовано

Київ • УНН

 • 67320 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Протягом четверга росіяни 114 разів удари по Херсонській області, випустивши 500 снарядів. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Окупанти випустили по Херсонщині 500 снарядів: загинула одна людина та ще дві травмовано

Цитата 

“За минулу добу противник здійснив 114 обстрілів, випустивши 500 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА”, - йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що по місту Херсон ворог випустив 33 снаряди.

Російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області; медичний заклад, будинок культури, навчальний заклад та пошту у Бериславському районі.

Через російську агресію одна людина загинула, ще дві  дістали поранення.

Нагадаємо

Учора ввечері кілька вибухів пролунало у Дніпровському районі Херсона. Армія рф вела вогонь з тимчасово окупованого лівого берега.

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