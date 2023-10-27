Окупанти випустили по Херсонщині 500 снарядів: загинула одна людина та ще дві травмовано
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Протягом четверга росіяни 114 разів удари по Херсонській області, випустивши 500 снарядів. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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“За минулу добу противник здійснив 114 обстрілів, випустивши 500 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА”, - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що по місту Херсон ворог випустив 33 снаряди.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; медичний заклад, будинок культури, навчальний заклад та пошту у Бериславському районі.
Через російську агресію одна людина загинула, ще дві дістали поранення.
Нагадаємо
Учора ввечері кілька вибухів пролунало у Дніпровському районі Херсона. Армія рф вела вогонь з тимчасово окупованого лівого берега.