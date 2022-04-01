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Оккупанты используют украинских детей как живой щит во время перемещения техники – разведка

Киев • УНН

 • 181485 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Российские оккупанты используют украинских детей как живой щит при перемещении колонн техники. Об этом УНН информирует со ссылкой на Главное управление разведки министерства обороны Украины.

Оккупанты используют украинских детей как живой щит во время перемещения техники – разведка

Детали

Пока фиксируют единичные случаи использования оккупационными войсками украинских детей как живой щит для военной техники.

По сообщениям местных жителей, в селе Новый Быков (Черниговская область) российские солдаты взяли в заложники и посадили в грузовики местных детей. Цель этих действий - страхование колонны военной техники на марше.

Кроме того, оккупанты используют детей в качестве заложников - для гарантии, что местное население не будет выдавать координаты перемещения врага украинским защитникам.

Случаи использования детей в качестве прикрытия зафиксировали в Сумской, Киевской, Черниговской, Запорожской областях.

Случаи бесчеловечного обращения с детьми зафиксировали украинская сторона и международные институты. Информация о каждом из них будет передана в международные уголовные суды.

Добавим 

153 ребенка погибли в результате вооруженной агрессии рф в Украине.

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