Оккупанты используют украинских детей как живой щит во время перемещения техники – разведка

Детали

Пока фиксируют единичные случаи использования оккупационными войсками украинских детей как живой щит для военной техники.

По сообщениям местных жителей, в селе Новый Быков (Черниговская область) российские солдаты взяли в заложники и посадили в грузовики местных детей. Цель этих действий - страхование колонны военной техники на марше.

Кроме того, оккупанты используют детей в качестве заложников - для гарантии, что местное население не будет выдавать координаты перемещения врага украинским защитникам.

Случаи использования детей в качестве прикрытия зафиксировали в Сумской, Киевской, Черниговской, Запорожской областях.

Случаи бесчеловечного обращения с детьми зафиксировали украинская сторона и международные институты. Информация о каждом из них будет передана в международные уголовные суды.

Добавим

153 ребенка погибли в результате вооруженной агрессии рф в Украине.