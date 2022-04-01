Окупанти використовують українських дітей як живий щит під час переміщення техніки – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Російські окупанти використовують українських дітей як живий щит під час переміщення колон техніки. Про це УНН інформує з посиланням на Головне управління розвідки міністерства оборони України.
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Наразі фіксують непоодинокі випадки використання окупаційними військами українських дітей як живий щит для військової техніки.
За повідомленнями місцевих жителів, в селі Новий Биків (Чернігівська область) російські солдати взяли у заручники та посадили у вантажівки місцевих дітей. Мета цих дій – страхування колони військової техніки на марші.
Окрім того, окупанти використовують дітей як заручників – в якості гарантії, що місцеве населення не видаватиме координати переміщення ворога українським захисникам.
Випадки використання дітей як прикриття зафіксували у Сумській, Київській, Чернігівській, Запорізькій областях.
Випадки нелюдського поводження з дітьми зафіксували українська сторона та міжнародні інституції. Інформацію про кожен з них буде передано до міжнародних кримінальних судів.
Додамо
153 дитини загинули внаслідок збройної агресії рф в Україні.