Окупанти використовують українських дітей як живий щит під час переміщення техніки – розвідка

Деталі

Наразі фіксують непоодинокі випадки використання окупаційними військами українських дітей як живий щит для військової техніки.

За повідомленнями місцевих жителів, в селі Новий Биків (Чернігівська область) російські солдати взяли у заручники та посадили у вантажівки місцевих дітей. Мета цих дій – страхування колони військової техніки на марші.

Окрім того, окупанти використовують дітей як заручників – в якості гарантії, що місцеве населення не видаватиме координати переміщення ворога українським захисникам.

Випадки використання дітей як прикриття зафіксували у Сумській, Київській, Чернігівській, Запорізькій областях.

Випадки нелюдського поводження з дітьми зафіксували українська сторона та міжнародні інституції. Інформацію про кожен з них буде передано до міжнародних кримінальних судів.

Додамо

153 дитини загинули внаслідок збройної агресії рф в Україні.