Оккупанты ударили ракетой “Калибр” по казарме в Николаеве: 8 погибших, 19 раненых

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“Сегодняшний день вряд ли можно назвать добрым. В 5 утра атаковали наш город. Подло и цинично, когда люди спали. «Калибр» - крылатая ракета полетела в 79-ю бригаду, солдаты в казарме просто спали. По итогам дня восемь погибших, восемь без вести пропавших, 19 раненых. По жителям собираем данные. Редкие засранцы, злой неимоверно. Но мы им вернем все”, - сообщил он.

Детали

Он также отмечает, что украинцы героически отбили город. Среди боевиков была команда взять Николаев любой ценой. Они шли с трех направлений.

“Мы отбились, хорошо их отогнали, наказали, но жертвы есть именно из-за циничного удара в 5 утра по городу. Есть ущерб по ифраструктуре, все восстановим. Но человеческие жертвы - это ужасно”, - добавил он.

Добавим

Россия сегодня нанесла удар по морскому порту Ольвия в Николаевской области, пострадавших нет.