Оккупанты ударили по четырем районам Харьковской области, 12 раненых

Детали

По словам Синегубова, за прошедшие сутки враг с использованием ракетного вооружения, артиллерии, минометов и авиации массированно обстреливал населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Изюмского районов области:



По уточненным данным, в результате ракетного удара по поселку Ковшаровка Купянского района, ранения получили 9 гражданских лиц. В поселке повреждено здание общежития, 2 частных дома и газопровод.

Купянского района, ранения получили 9 гражданских лиц. В поселке повреждено здание общежития, 2 частных дома и газопровод.

В селе Глушковка Купянского района обстрелами повреждены 5 частных жилых домов, хозяйственные постройки и линия электропередач. Ранения получила женщина 60 лет.

Купянского района обстрелами повреждены 5 частных жилых домов, хозяйственные постройки и линия электропередач. Ранения получила женщина 60 лет.

В результате артиллерийского обстрела села Глубокое Купянского района ранения получила 66-летняя женщина.

Купянского района ранения получила 66-летняя женщина.

В селе Богуславка Изюмского района повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Изюмского района повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

В результате обстрелов города Волчанск Чугуевского района повреждены элеватор и зернохранилище и другие объекты гражданской промышленности. Разрушены жилые дома, произошли пожары. Ранения получила женщина 36 лет.

Чугуевского района повреждены элеватор и зернохранилище и другие объекты гражданской промышленности. Разрушены жилые дома, произошли пожары. Ранения получила женщина 36 лет.

"На линии соприкосновения горячее всего на Купянском направлении. За прошедшие сутки враг пытался пойти в наступление в районе Масютовки и Крохмального, но отступил с потерями", - указал глава ОВА.

Дополнение

По данным прокуратуры, 29 мая российские военные обстреляли поселок Ковшаровка. По предварительным данным, оккупанты выпустили по населенному пункту управляемую авиабомбу ФАБ-250.