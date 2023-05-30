Оккупанты ударили по четырем районам Харьковской области, 12 раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Российские войска за прошедшие сутки обстреляли 4 района Харьковской области, известно о 12 раненых людях. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
Детали
По словам Синегубова, за прошедшие сутки враг с использованием ракетного вооружения, артиллерии, минометов и авиации массированно обстреливал населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Изюмского районов области:
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- По уточненным данным, в результате ракетного удара по поселку Ковшаровка Купянского района, ранения получили 9 гражданских лиц. В поселке повреждено здание общежития, 2 частных дома и газопровод.
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- В селе Глушковка Купянского района обстрелами повреждены 5 частных жилых домов, хозяйственные постройки и линия электропередач. Ранения получила женщина 60 лет.
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- В результате артиллерийского обстрела села Глубокое Купянского района ранения получила 66-летняя женщина.
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- В селе Богуславка Изюмского района повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
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- В результате обстрелов города Волчанск Чугуевского района повреждены элеватор и зернохранилище и другие объекты гражданской промышленности. Разрушены жилые дома, произошли пожары. Ранения получила женщина 36 лет.
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"На линии соприкосновения горячее всего на Купянском направлении. За прошедшие сутки враг пытался пойти в наступление в районе Масютовки и Крохмального, но отступил с потерями", - указал глава ОВА.
Дополнение
По данным прокуратуры, 29 мая российские военные обстреляли поселок Ковшаровка. По предварительным данным, оккупанты выпустили по населенному пункту управляемую авиабомбу ФАБ-250.