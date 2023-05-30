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Окупанти вдарили по чотирьох районах Харківщини, 12 поранених

Окупанти вдарили по чотирьох районах Харківщини, 12 поранених

Київ • УНН

 • 364501 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Російські війська минулої доби обстріляли 4 райони Харківської області, відомо про 12 поранених людей. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Деталі

Зі слів Синєгубова, минулої доби ворог з використанням ракетного озброєння, артилерії, мінометів та авіації масовано обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів області:

  • За уточненими даними, внаслідок ракетного удару по селищу Ківшарівка Куп'янського району, поранення зазнали 9 цивільних людей. У селищі пошкоджено будівлю гуртожитку, 2 приватні будинки та газопровід.
  • У селі Глушківка Куп'янського району обстрілами пошкоджено 5 приватних житлових будинків, господарчі споруди та лінію електропередач. Поранення зазнала жінка 60 років.
  • Внаслідок артилерійського обстрілу села Глибоке Куп'янського району поранення зазнала 66-річна жінка.
  • У селі Богуславка Ізюмського району пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.
  • Внаслідок обстрілів міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено елеватор та зерносховище та інші об'єкти цивільної промисловості. Зруйновані житлові будинки, сталися пожежі. Поранення отримала жінка 36 років.

"На лінії зіткнення найгарячіше на Куп'янському напрямку. Минулої доби ворог намагався піти в наступ в районі Масютівки та Крохмального, але відступив з втратами", - вказав голова ОВА.

Доповнення

За даними прокуратури, 29 травня російські військові обстріляли селище Ківшарівка. За попередніми даними, окупанти випустили по населеному пункту керовану авіабомбу ФАБ-250.

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