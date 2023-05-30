Окупанти вдарили по чотирьох районах Харківщини, 12 поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Російські війська минулої доби обстріляли 4 райони Харківської області, відомо про 12 поранених людей. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
Деталі
Зі слів Синєгубова, минулої доби ворог з використанням ракетного озброєння, артилерії, мінометів та авіації масовано обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів області:
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- За уточненими даними, внаслідок ракетного удару по селищу Ківшарівка Куп'янського району, поранення зазнали 9 цивільних людей. У селищі пошкоджено будівлю гуртожитку, 2 приватні будинки та газопровід.
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- У селі Глушківка Куп'янського району обстрілами пошкоджено 5 приватних житлових будинків, господарчі споруди та лінію електропередач. Поранення зазнала жінка 60 років.
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- Внаслідок артилерійського обстрілу села Глибоке Куп'янського району поранення зазнала 66-річна жінка.
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- У селі Богуславка Ізюмського району пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.
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- Внаслідок обстрілів міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено елеватор та зерносховище та інші об'єкти цивільної промисловості. Зруйновані житлові будинки, сталися пожежі. Поранення отримала жінка 36 років.
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"На лінії зіткнення найгарячіше на Куп'янському напрямку. Минулої доби ворог намагався піти в наступ в районі Масютівки та Крохмального, але відступив з втратами", - вказав голова ОВА.
Доповнення
За даними прокуратури, 29 травня російські військові обстріляли селище Ківшарівка. За попередніми даними, окупанти випустили по населеному пункту керовану авіабомбу ФАБ-250.