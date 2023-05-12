Оккупанты ударили по многоэтажке в Херсоне
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Российские военные ударили по многоэтажке в Корабельном районе Херсона, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОГА.
Детали
По данным Херсонской ОВА, российская артиллерия ударила по многоэтажке в Корабельном районе.
"На нижних этажах дома, который обстреляла российская армия, проживает три семьи. Из-за этой вражеской атаки они не пострадали", - говорится в сообщении.
Напомним
Российские войска ночью снова ударили по селу Кизомыс в Херсонской области - сбросили две управляемые авиабомбы.