Оккупанты ударили по многоэтажке в Херсоне

Детали

По данным Херсонской ОВА, российская артиллерия ударила по многоэтажке в Корабельном районе.

"На нижних этажах дома, который обстреляла российская армия, проживает три семьи. Из-за этой вражеской атаки они не пострадали", - говорится в сообщении.

Напомним

Российские войска ночью снова ударили по селу Кизомыс в Херсонской области - сбросили две управляемые авиабомбы.