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росіяни скинули дві керовані авіабомби: показали наслідки нічної атаки на Херсонщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Російські війська вночі знову вдарили по селу Кізомис у Херсонській області - скинули дві керовані авіабомби, пише УНН з посиланням на повідомлення Херсонської ОВА у Telegram.

Деталі

"Вночі ворожа авіація знову била по Кізомису. На мирний населений пункт росіяни скинули дві керовані авіабомби", - повідомили в ОВА.

Як вказано, через ворожу атаку вщент зруйновано два житлові будинки, ще вісім осель та адміністративна будівля – пошкоджені.

"На щастя, постраждалих немає", - зазначили в ОВА.

Нагадаємо

Війська рф за 11 травня 80 раз обстріляли Херсонську область, відомо про загиблого та чотирьох поранених.

Українські Національні Новини

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