росіяни скинули дві керовані авіабомби: показали наслідки нічної атаки на Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Російські війська вночі знову вдарили по селу Кізомис у Херсонській області - скинули дві керовані авіабомби, пише УНН з посиланням на повідомлення Херсонської ОВА у Telegram.
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"Вночі ворожа авіація знову била по Кізомису. На мирний населений пункт росіяни скинули дві керовані авіабомби", - повідомили в ОВА.
Як вказано, через ворожу атаку вщент зруйновано два житлові будинки, ще вісім осель та адміністративна будівля – пошкоджені.
"На щастя, постраждалих немає", - зазначили в ОВА.
Нагадаємо
Війська рф за 11 травня 80 раз обстріляли Херсонську область, відомо про загиблого та чотирьох поранених.