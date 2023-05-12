Окупанти атакували Херсон 4 рази, по області випустили 339 снарядів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Війська рф за 11 травня 80 раз обстріляли Херсонську область, відомо про загиблого та чотирьох поранених. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
Цитата
"За минулу добу противник здійснив – 80 обстрілів, випустивши 339 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 4 рази", - написав голова ОВА.
З його слів, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлі школи, лікарні та територію і споруди двох підприємств критичної інфраструктури у Херсоні.
"Через російську агресію одна людина загинула, ще чотири дістали поранення", - написав Прокудін.
Додатково
Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних ударів, зокрема по містах Слов'янськ, Костянтинівка та Запоріжжя. Крім того зафіксовано 59 ворожих авіаційних ударів та 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.