Оккупанты атаковали Херсон 4 раза, по области выпустили 339 снарядов

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КИЕВ. 12 мая. УНН. Войска рф за 11 мая 80 раз обстреляли Херсонскую область, известно о погибшем и четырех раненых. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

Цитата 

"За прошедшие сутки противник совершил – 80 обстрелов, выпустив 339 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 4 раза", - написал глава ОВА.

По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здания школы, больницы и территорию и сооружения двух предприятий критической инфраструктуры в Херсоне.

"Из-за российской агрессии один человек погиб, еще четыре получили ранения", - написал Прокудин. 

Дополнительно 

За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных ударов, в частности по городам Славянск, Константиновка и Запорожье. Кроме того зафиксировано 59 вражеских авиационных ударов и 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

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