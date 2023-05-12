Оккупанты атаковали Херсон 4 раза, по области выпустили 339 снарядов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Войска рф за 11 мая 80 раз обстреляли Херсонскую область, известно о погибшем и четырех раненых. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
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"За прошедшие сутки противник совершил – 80 обстрелов, выпустив 339 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 4 раза", - написал глава ОВА.
По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здания школы, больницы и территорию и сооружения двух предприятий критической инфраструктуры в Херсоне.
"Из-за российской агрессии один человек погиб, еще четыре получили ранения", - написал Прокудин.
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За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных ударов, в частности по городам Славянск, Константиновка и Запорожье. Кроме того зафиксировано 59 вражеских авиационных ударов и 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.