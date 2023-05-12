россияне сбросили две управляемые авиабомбы: показали последствия ночной атаки в Херсонской области
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Российские войска ночью снова ударили по селу Кизомыс в Херсонской области - сбросили две управляемые авиабомбы, пишет УНН со ссылкой на сообщение Херсонской ОВА в Telegram.
Детали
"Ночью вражеская авиация снова била по Кизомысу. На мирный населенный пункт россияне сбросили две управляемые авиабомбы", - сообщили в ОВА.
Как указано, из-за вражеской атаки полностью разрушены два жилых дома, еще восемь домов и административное здание – повреждены.
"К счастью, пострадавших нет", - отметили в ОВА.
Напомним
Войска рф за 11 мая 80 раз обстреляли Херсонскую область, известно о погибшем и четырех раненых.