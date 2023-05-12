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Окупанти вдарили по багатоповерхівці у Херсоні

Окупанти вдарили по багатоповерхівці у Херсоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Російські військові вдарили по багатоповерхівці в Корабельному районі Херсона, передає УНН із посиланням на Херсонську ОВА.

Деталі

За даними Херсонської ОВА, російська артилерія вдарила по багатоповерхівці в Корабельному районі.

"На нижніх поверхах будинку, котрий обстріляла російська армія, проживає три родини. Через цю ворожу атаку вони не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Російські війська вночі знову вдарили по селу Кізомис у Херсонській області - скинули дві керовані авіабомби.

Українські Національні Новини

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