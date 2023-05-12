Окупанти вдарили по багатоповерхівці у Херсоні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Російські військові вдарили по багатоповерхівці в Корабельному районі Херсона, передає УНН із посиланням на Херсонську ОВА.
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За даними Херсонської ОВА, російська артилерія вдарила по багатоповерхівці в Корабельному районі.
"На нижніх поверхах будинку, котрий обстріляла російська армія, проживає три родини. Через цю ворожу атаку вони не постраждали", - йдеться у повідомленні.
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