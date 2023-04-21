Оккупанты сегодня нанесли два ракетных и 28 авиационных ударов по Украине - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Российские военные нанесли два ракетных и 28 авиационных ударов по территории Украины, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
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"В течение суток противник нанес 2 ракетных и 28 авиационных ударов, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Сегодня ночью, для нанесения авиационных ударов, противник использовал 12 ударных БпЛА типа "Шахед-136", 8 из них были уничтожены нашими защитниками", - говорится в сообщении.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, добавили в Генштабе.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 185050 человек, 3668 танков и сотен единиц военной техники.