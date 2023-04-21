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Окупанти сьогодні завдали два ракетних та 28 авіаційних ударів по Україні - Генштаб

Київ • УНН

 • 536483 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Російські військові завдали два ракетних та 28 авіаційних ударів по території України, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Цитата

"Протягом доби противник завдав 2 ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Сьогодні вночі, для завдання авіаційних ударів, противник використав 12 ударних БпЛА типу "Шахед-136", 8 із них було знищено нашими захисниками", - йдеться у повідомленні.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, додали у Генштабі.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 185050 осіб, 3668 танків та сотень одиниць військової техніки.

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