Окупанти сьогодні завдали два ракетних та 28 авіаційних ударів по Україні - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Російські військові завдали два ракетних та 28 авіаційних ударів по території України, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
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"Протягом доби противник завдав 2 ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Сьогодні вночі, для завдання авіаційних ударів, противник використав 12 ударних БпЛА типу "Шахед-136", 8 із них було знищено нашими захисниками", - йдеться у повідомленні.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, додали у Генштабі.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 185050 осіб, 3668 танків та сотень одиниць військової техніки.