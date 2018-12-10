Оккупанты сегодня уже дважды обстреляли позиции ОС
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. С начала текущих суток российско-оккупационные войска уже дважды обстреляли позиции украинских военных в районе проведения операции Объединенных сил (ООС). Об этом сообщил руководитель пресс-центра Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Начиная с полуночи, по состоянию на 12:00, в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации на территории Донецкой и Луганской областей зафиксировано 2 прицельных враждебных обстрела на донецком направлении", - отметил представитель МОУ.
По его словам, в частности ночью боевики вели огонь из гранатометов и другого пехотного вооружения по подразделениям Объединенных сил в районе Березового и шахты "Бутовка". Защитники шахты зафиксировали три разрыва вражеских мин калибра 82 мм.
При этом представитель МОУ добавил, что украинские бойцы каждый раз адекватно подавляли вражескую активность, и вооружение, запрещенное минскими соглашениями, не применяли. Потерь в результате боевых действий с начала текущих суток среди украинских военных нет.
Кроме того, Гуцуляк сообщил, что за прошедшие сутки один украинский защитник получил ранения. Военнослужащего доставили в военный мобильный госпиталь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.
Напомним, вчера в начале дня российско-оккупационные войска обстреляли позиции операции Объединенных сил (ООС) в районе Гнутово на донецком направлении.