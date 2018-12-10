Окупанти сьогодні вже двічі обстріляли позиції ОС
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. З початку поточної доби російсько-окупаційні війська вже двічі обстріляли позиції українських військових у районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС). Про це повідомив речник прес-центру Міноборони полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"З опівночі, станом на 12:00, в районі відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей зафіксовано 2 прицільні ворожі обстріли на донецькому напрямку", - зазначив речник МОУ.
За його словами, зокрема вночі бойовики вели вогонь з гранатометів та іншого піхотного озброєння по підрозділам Об’єднаних сил в районі Березового та шахти "Бутівка". Оборонці шахти зафіксували три розриви ворожих мін калібру 82 мм.
При цьому речник МОУ додав, що українські бійці щоразу адекватно придушували ворожу активність, і озброєння, заборонене мінськими угодами, не застосовували. Втрат внаслідок бойових дій від початку поточної доби серед українських військових немає.
Крім того, Гуцуляк повідомив, що минулої доби один український захисник отримав поранення. Військовослужбовця доставили до військового мобільного госпіталя. Стан здоров’я пораненого – задовільний.
Нагадаємо, вчора на початку доби російсько-окупаційні війська обстріляли позиції операції Об'єднаних сил (ООС) в районі Гнутового на донецькому напрямку.