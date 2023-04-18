Оккупанты сбросили управляемую авиабомбу, дважды ударили из минометов по Сумской и Черниговской областях

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Киев • УНН

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. Российские оккупанты сегодня трижды обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей из различных видов вооружения. Об этом сообщает ОК "Север", передает УНН.

Цитата

«По состоянию на 12:00 российские войска трижды обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей из различных видов вооружения», - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что с 09:30 до 09:40 зафиксировано 5 приходов, вероятно, из миномета 120 мм, в районе н.п. Коренек. 

Также сообщается, что с 10:30 до 10:40 зафиксировано 6 приходов, вероятно, из миномета 82 мм, в районе н.п. Бояро-Лежачи.

«Около 10:30 зафиксирован 1 приход, вероятно, КАБ, выпущенная с самолета врага «СУ-35», в район н.п. Тимоновичи», - отмечается в сообщении.

О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры во всех случаях информация не поступала.

В Сумской ОВА добавляют также, что утром враг совершил артиллерийский обстрел по территории Белопольской громады – 5 прилетов. Обошлось без последствий.

Дополнение

российская авиация ударила управляемыми авиабомбами по предприятию в Черниговской области.

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