Окупанти скинули керовану авіабомбу, двічі вдарили з мінометів по Сумщині та Чернігівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Російські окупанти сьогодні тричі обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини з різних видів озброєння. Про це повідомляє ОК "Північ", передає УНН.
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«Станом на 12:00 російські війська тричі обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини з різних видів озброєння», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що з 09:30 до 09:40 зафіксовано 5 приходів, ймовірно, з міномету 120 мм, в районі н.п. Кореньок.
Також повідомляється, що з 10:30 до 10:40 зафіксовано 6 приходів, ймовірно, з міномету 82 мм, в районі н.п. Бояро-Лежачі.
«Близько 10:30 зафіксовано 1 прихід, ймовірно, КАБ, випущений з літака ворога «СУ-35», в район н.п. Тимоновичі», - зазначається в повідомленні.
Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури у всіх випадках інформація не надходила.
У Сумській ОВА додають також, що зранку ворог здійснив артилерійський обстріл по території Білопільської громади – 5 прильотів. Обійшлося без наслідків.
Доповнення
російська авіація вдарила керованими авіабомбами по підприємству на Чернігівщини.