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Окупанти скинули керовану авіабомбу, двічі вдарили з мінометів по Сумщині та Чернігівщині

Окупанти скинули керовану авіабомбу, двічі вдарили з мінометів по Сумщині та Чернігівщині

Київ • УНН

 • 1150167 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Російські окупанти сьогодні тричі обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини з різних видів озброєння. Про це повідомляє ОК "Північ", передає УНН.

Цитата

«Станом на 12:00 російські війська тричі обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини з різних видів озброєння», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що з 09:30 до 09:40 зафіксовано 5 приходів, ймовірно, з міномету 120 мм, в районі н.п. Кореньок. 

Також повідомляється, що з 10:30 до 10:40 зафіксовано 6 приходів, ймовірно, з міномету 82 мм, в районі н.п. Бояро-Лежачі.

«Близько 10:30 зафіксовано 1 прихід, ймовірно, КАБ, випущений з літака ворога «СУ-35», в район н.п. Тимоновичі», - зазначається в повідомленні.

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури у всіх випадках інформація не надходила.

У Сумській ОВА додають також, що зранку ворог здійснив артилерійський обстріл по території Білопільської громади – 5 прильотів. Обійшлося без наслідків.

Доповнення

російська авіація вдарила керованими авіабомбами по підприємству на Чернігівщини.

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