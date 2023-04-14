російська авіація вдарила керованими авіабомбами по підприємству на Чернігівщини
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Ворог наніс удар авіабомбами по підприємству в Семенівському районі Чернігівської області. Одного працівника поранено. Про це повідомляє ОК Північ, передає УНН.
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"Близько 16:00 противник наніс удар керованими авіабомбами по промисловому підприємству в Семенівському районі.
Внаслідок удару є руйнування будівель. Попередньо, один працівник підприємства поранений", - йдеться в повідомленні.
На місці події працюють групи Національної поліції та рятувальники ДСНС. Інформація уточнюється.
Доповнення
10 квітня Сили оборони Сіверщини знищили два ворожих беспілотники. Один на прикордонні Чернігівщині, інший – Сумщини.
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