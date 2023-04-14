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російська авіація вдарила керованими авіабомбами по підприємству на Чернігівщини

російська авіація вдарила керованими авіабомбами по підприємству на Чернігівщини

Київ • УНН

 • 577440 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Ворог наніс удар авіабомбами по підприємству в Семенівському районі Чернігівської області. Одного працівника поранено. Про це повідомляє ОК Північ, передає УНН.

Цитата

"Близько 16:00 противник наніс удар керованими авіабомбами по промисловому підприємству в Семенівському районі.
Внаслідок удару є руйнування будівель. Попередньо, один працівник підприємства поранений", - йдеться в повідомленні.

На місці події працюють групи Національної поліції та рятувальники ДСНС. Інформація уточнюється.

Доповнення

10 квітня Сили оборони Сіверщини знищили два ворожих беспілотники. Один на прикордонні Чернігівщині, інший – Сумщини. 

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