российская авиация ударила управляемыми авиабомбами по предприятию в Черниговской области

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Киев • УНН

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. Враг нанес удар авиабомбами по предприятию в Семеновском районе Черниговской области. Один работник ранен. Об этом сообщает ОК Север, передает УНН.

Цитата

"Около 16:00 противник нанес удар управляемыми авиабомбами по промышленному предприятию в Семеновском районе.
В результате удара имеются разрушения зданий. Предварительно, один работник предприятия ранен", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают группы Национальной полиции и спасатели ГСЧС. Информация уточняется.

Дополнение

10 апреля Силы обороны Северщины уничтожили два вражеских беспилотника. Один на приграничье Черниговщины, другой – Сумщины.

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