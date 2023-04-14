российская авиация ударила управляемыми авиабомбами по предприятию в Черниговской области

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"Около 16:00 противник нанес удар управляемыми авиабомбами по промышленному предприятию в Семеновском районе.

В результате удара имеются разрушения зданий. Предварительно, один работник предприятия ранен", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают группы Национальной полиции и спасатели ГСЧС. Информация уточняется.

Дополнение

10 апреля Силы обороны Северщины уничтожили два вражеских беспилотника. Один на приграничье Черниговщины, другой – Сумщины.

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