российская авиация ударила управляемыми авиабомбами по предприятию в Черниговской области
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Враг нанес удар авиабомбами по предприятию в Семеновском районе Черниговской области. Один работник ранен. Об этом сообщает ОК Север, передает УНН.
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"Около 16:00 противник нанес удар управляемыми авиабомбами по промышленному предприятию в Семеновском районе.
В результате удара имеются разрушения зданий. Предварительно, один работник предприятия ранен", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают группы Национальной полиции и спасатели ГСЧС. Информация уточняется.
Дополнение
10 апреля Силы обороны Северщины уничтожили два вражеских беспилотника. Один на приграничье Черниговщины, другой – Сумщины.
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