Оккупанты продолжают использовать аэродромную сеть Беларуси для нанесения авиаударов по Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Генеральном штабе ВСУ обнародовали оперативную информацию по состоянию на 06:00 7 марта относительно российского вторжения, передает УНН.
Детали
С начала суток российский оккупант продолжил нанесения ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов по населенным пунктам Украины.
Захватчики продолжают использовать аэродромную сеть Беларуси для нанесения авиаударов по Украине.
Действуя коварно, оккупанты нарушают правила Международного гуманитарного права, осуществляют обстрелы гражданского населения, “зеленых коридоров”, берут в заложники женщин и детей, размещают технику, боеприпасы в жилых кварталах городов, искусственно создают гуманитарный кризис в захваченных населенных пунктах.
Город Ирпень остается лишенным света, воды и тепла более трех суток, подвоза еды и воды нет, оккупанты запретили горожанам выходить из дома.
Имеют место многочисленные случаи съемки постановочных репортажей для российских телеканалов о якобы гуманности и человечности солдат захватчиков.
"Также, в социальных сетях враг продолжает распространение контента, созданного от первого лица, негативно освещающего деятельность ВСУ", — говорится в сообщении.
Группировка Сил обороны Украины осуществляет оборонительную операцию на всех направлениях выдвижения противника. Враг продолжает нести большие потери в живой силе, наземной технике и средствах воздушного нападения. Сдается в плен.
Напомним
Оккупанты обстреливают Николаев из систем залпового огня.