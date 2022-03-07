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Окупанти продовжують використовувати аеродромну мережу Білорусі для нанесення авіаударів по Україні

Окупанти продовжують використовувати аеродромну мережу Білорусі для нанесення авіаударів по Україні

Київ • УНН

 • 93169 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили оперативну інформацію станом на 06:00 7 березня щодо російського вторгнення, передає УНН.

Деталі 

З початку доби російський окупант продовжив нанесення ракетно-бомбових та артилерійських ударів по населених пунктах України.

Загарбники продовжують використовувати аеродромну мережу Білорусі для нанесення авіаударів по Україні.

Діючи підступно, окупанти порушують правила Міжнародного гуманітарного права, здійснюють обстріли цивільного населення, “зелених коридорів”, беруть у заручники жінок та дітей, розміщують техніку, боєприпаси у житлових кварталах міст, штучно створюють гуманітарну кризу в захоплених населених пунктах.

Так, місто Ірпінь залишається позбавленим світла, води та тепла понад три доби, підвозу їжі і води немає, окупанти заборонили містянам виходити з домівок.

Мають місце численні випадки зйомки постановочних репортажів для російських телеканалів щодо нібито гуманності і людяності солдатів загарбників. 

"Також, у соціальних мережах ворог продовжує розповсюдження контенту, що створено від першої особи, яка негативно висвітлює діяльність ЗСУ", — йдеться в повідомленні.

Угруповання Сил оборони України здійснює оборонну операцію на всіх напрямах висування противника. Ворог продовжує нести великі втрати в живій силі, наземній техніці та засобах повітряного нападу. Здається у полон.

Нагадаємо 

Окупанти обстрілюють Миколаїв із систем залпового вогню.

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