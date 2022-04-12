Оккупанты продолжают бить по Луганской области: есть жертва

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"Один погибший, 10 спасли. Рашистs бьют из тяжелого вооружения по жилым кварталам ВСЕХ свободных городов Луганcкой области", — отметил Гайдай.

Детали

Сообщается, что вражеские войска продолжают интенсивное применение авиации и тактических ракетных комплексов.

В течение дня оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Попасная, Степное, Рубежное и Нижнее. Успеха не имели.

Инженерные подразделения вооруженных сил российской федерации пытаются восстановить железнодорожные мосты в районе Сватово.

В результате мощных обстрелов Северодонецка, Рубежного, Кременной, Новодружевска повреждено около 17 объектов, 8 частных жилых домов, 6 хозяйственных сооружений, 1 объект инфраструктуры.

В Кременной пылала кровля складского помещения 9 м. кв.

Обстрелы на территории Луганской области продолжаются.

Добавим

С Луганской области удалось эвакуировать более 300 человек. Около 90 тысяч до сих пор в бомбоубежищах.