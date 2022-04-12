Оккупанты продолжают бить по Луганской области: есть жертва
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Российские оккупанты продолжают обстреливать Луганскую область. Как информирует глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, один человек погиб, еще 10 удалось спасти после последней атаки рашистов, пишет УНН.
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"Один погибший, 10 спасли. Рашистs бьют из тяжелого вооружения по жилым кварталам ВСЕХ свободных городов Луганcкой области", — отметил Гайдай.
Детали
Сообщается, что вражеские войска продолжают интенсивное применение авиации и тактических ракетных комплексов.
В течение дня оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Попасная, Степное, Рубежное и Нижнее. Успеха не имели.
Инженерные подразделения вооруженных сил российской федерации пытаются восстановить железнодорожные мосты в районе Сватово.
В результате мощных обстрелов Северодонецка, Рубежного, Кременной, Новодружевска повреждено около 17 объектов, 8 частных жилых домов, 6 хозяйственных сооружений, 1 объект инфраструктуры.
В Кременной пылала кровля складского помещения 9 м. кв.
Обстрелы на территории Луганской области продолжаются.
Добавим
С Луганской области удалось эвакуировать более 300 человек. Около 90 тысяч до сих пор в бомбоубежищах.