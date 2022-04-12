Окупанти продовжують гатити по Луганщині: є жертва
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Російські окупанти продовжують обстрілювати Луганську область. Як інформує голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, одна людина загинула, 10 вдалось врятувати після останньої атаки рашистів, пише УНН.
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"Один загиблий, 10 врятували. рашисти гатять з важкого озброєння по житловим кварталам ВСІХ вільних міст Луганщини", — наголосив Гайдай.
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Повідомляється, що ворожі війська продовжують інтенсивне застосування авіації і тактичних ракетних комплексів.
Протягом дня окупанти намагалися покращити тактичне положення в районах населених пунктів Попасна, Степне, Рубіжне та Нижнє. Успіху не мали.
Інженерні підрозділи збройних сил російської федерації намагаються відновити залізничні мости в районі Сватового.
Внаслідок потужних обстрілів Сєвєродонецька, Рубіжного, Кремінної, Новодружевська пошкоджено близько 17 об’єктів, 8 приватних житлових будинків, 6 господарчих споруд, 1 об’єкт інфраструктури.
У Кремінній палала покрівля складського приміщення пл.200 м.кв.
Обстріли на території Луганської області тривають.
Додамо
З Луганщини вдалося евакуювати понад 300 людей. Близько 90 тисяч досі у бомбосховищах.