Оккупанты повредили уже более 60 украинских храмов и религиозных сооружений - Генштаб ВСУ

Цитата

"С 24 февраля пострадали уже как минимум более 60 сооружений духовного значения (не считая прилегающих зданий) по меньшей мере в восьми областях Украины: Киевской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Сумской, Харьковской и Черниговской. Подавляющее большинство из них ‒ православные храмы", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что разрушениям подверглись также мечети, синагоги, протестантские церкви, религиозные образовательные учреждения и важные административные здания религиозных организаций.

Дополнение

Из-за бомбардировок и обстрелов с начала войны повреждено 773 заведения, 75 из них разрушены полностью, указали в Офисе Генпрокурора.