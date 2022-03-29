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Оккупанты повредили уже более 60 украинских храмов и религиозных сооружений - Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 93943 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. За месяц войны российские оккупанты повредили более 60 украинских храмов и религиозных сооружений. Разрушены храмы по меньшей мере в 8 областях Украины. Такие данные приводит Генеральный штаб ВСУ в Facebook, пишет УНН.

Оккупанты повредили уже более 60 украинских храмов и религиозных сооружений - Генштаб ВСУ

Цитата

"С 24 февраля пострадали уже как минимум более 60 сооружений духовного значения (не считая прилегающих зданий) по меньшей мере в восьми областях Украины: Киевской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Сумской, Харьковской и Черниговской. Подавляющее большинство из них ‒ православные храмы", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что разрушениям подверглись также мечети, синагоги, протестантские церкви, религиозные образовательные учреждения и важные административные здания религиозных организаций.

Дополнение

Из-за бомбардировок и обстрелов с начала войны повреждено 773 заведения, 75 из них разрушены полностью, указали в Офисе Генпрокурора.

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