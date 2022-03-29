Окупанти пошкодили вже понад 60 українських храмів та релігійних споруд - Генштаб ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. За місяць війни російські окупанти пошкодили понад 60 українських храмів і релігійних споруд. Зруйновано храми щонайменше у 8 областях України. Такі дані наводить Генеральний штаб ЗСУ у Facebook, пише УНН.
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"Із 24 лютого постраждали вже щонайменше понад 60 споруд духовного значення (не враховуючи прилеглих будівель) у щонайменше восьми областях України: Київській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Сумський, Харківській та Чернігівській. Переважна більшість із них ‒ православні храми", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що руйнувань зазнали також мечеті, синагоги, протестантські церкви, релігійні освітні заклади та важливі адміністративні будівлі релігійних організацій.
Доповнення
Через бомбардування та обстріли з початку війни пошкоджено 773 заклади освіти, 75 з них зруйновано повністю, вказали в Офісі Генпрокурора.