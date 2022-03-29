Окупанти пошкодили вже понад 60 українських храмів та релігійних споруд - Генштаб ЗСУ

Цитата

"Із 24 лютого постраждали вже щонайменше понад 60 споруд духовного значення (не враховуючи прилеглих будівель) у щонайменше восьми областях України: Київській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Сумський, Харківській та Чернігівській. Переважна більшість із них ‒ православні храми", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що руйнувань зазнали також мечеті, синагоги, протестантські церкви, релігійні освітні заклади та важливі адміністративні будівлі релігійних організацій.

Доповнення

Через бомбардування та обстріли з початку війни пошкоджено 773 заклади освіти, 75 з них зруйновано повністю, вказали в Офісі Генпрокурора.