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З початку війни в Україні загинули 144 дитини - Офіс Генпрокурора

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Уже 144 дитини загинули через збройну агресію рф в Україні, понад 220 - поранені, повідомили в ОФісі Генпрокурора, пише УНН.

З початку війни в Україні загинули 144 дитини - Офіс Генпрокурора

Цитата

"Внаслідок збройної агресії російської федерації станом на ранок 29 березня 2022 року загинули 144 дитини, більше 220 поранених. Найбільше постраждало дітей у Київській - 68, Харківській - 49, Донецькій - 54, Чернігівській - 38, Миколаївській - 30, Луганській - 28, Запорізькій - 22, Житомирській – 15, Сумській - 15, Херсонській - 25 областях та місті Київ - 16. Також встановлюються дані щодо загиблих та поранених дітей у місті Маріуполі", - йдеться у повідомленні у Telegram.

Деталі

За даними Офісу Генпрокурора, 28 березня 2022 року в Луганській області від отриманих мінно-вибухових травм загинула 3-річна дитина.

Також 28 березня 2022 року внаслідок обстрілу селища в Запорізькій області окупантами поранено три цивільні особи, серед яких дитина.

Доповнення

Через бомбардування та обстріли пошкоджено 773 заклади освіти, 75 з них зруйновано повністю. Найбільше пошкоджено у Донецькій, Харківській областях, місті Києві, Миколаївській, Житомирській, Сумській, Київській та Херсонській областях, вказали в Офісі Генпрокурора.

Ці цифри не є остаточними, зважаючи на відсутність можливості огляду місць обстрілів, де країна-агресор веде активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях.

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