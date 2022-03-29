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С начала войны в Украине погибли 144 ребенка - Офис Генпрокурора

Киев • УНН

 • 81333 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Уже 144 ребенка погибли из-за вооруженной агрессии рф в Украине, более 220 ранены, сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

С начала войны в Украине погибли 144 ребенка - Офис Генпрокурора

Цитата

"В результате вооруженной агрессии российской федерации по состоянию на утро 29 марта 2022 года погибли 144 ребенка, более 220 раненых. Больше всего пострадало детей в Киевской - 68, Харьковской - 49, Донецкой - 54, Черниговской - 38, Николаевской - 30, Луганской - 28, Запорожской - 22, Житомирской - 15, Сумской - 15, Херсонской - 25 областях и городе Киев - 16. Также устанавливаются данные о погибших и раненых детях в городе Мариуполе", - говорится в сообщении в Telegram.

Детали

По данным Офиса Генпрокурора, 28 марта 2022 года в Луганской области от полученных минно-взрывных травм погиб 3-летний ребенок.

Также 28 марта 2022 года в результате обстрела поселка в Запорожской области оккупантами ранены три гражданских лица, среди которых ребенок.

Дополнение

Из-за бомбежек и обстрелов повреждены 773 учреждения образования, 75 из них разрушены полностью. Больше всего повреждено в Донецкой, Харьковской областях, городе Киеве, Николаевской, Житомирской, Сумской, Киевской и Херсонской областях, указали в Офисе Генпрокурора.

Эти цифры не являются окончательными, ввиду отсутствия возможности осмотра мест обстрелов, где страна-агрессор ведет активные боевые действия и на временно оккупированных территориях.

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