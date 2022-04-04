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Оккупанты повредили в Тернополе объект критической инфраструктуры – глава ОВА

Киев • УНН

 • 165409 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. В результате вчерашней вражеской бомбардировки в Тернополе поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил председатель Тернопольская ОГА (ОВА) Владимир Труш передает УНН.

Оккупанты повредили в Тернополе объект критической инфраструктуры – глава ОВА

Детали

"39 дней войны для Тернопольской области прошли без бомбардировок, без прилетов. (...) Но вчера было совершено врагом бомбардировка города Тернополя, состоялся первый прилет. Спасибо нашим ВСУ, которые вовремя предупредили данный факт, обезвредили, однако осколками был задет объект критической инфраструктуры. (...)  Этот объект сейчас в непригодном состоянии для использования", - рассказал Труш.

Председатель ОВА, отметил, что пострадавших и жертв нет.

Дополнение 

Ранее Владимир Труш сообщил, что 3 апреля в Тернополе российские оккупанты пытались разрушить один из объектов критической инфраструктуры. В городе были слышны взрывы, пострадавших нет.

3 апреля мэр Тернополя Сергей Надал на своей странице в Facebook сообщил о взрывах в городе.

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