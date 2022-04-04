Окупанти пошкодили у Тернополі об'єкт критичної інфраструктури – голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Внаслідок вчорашнього ворожого бомбардування у Тернополі пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Про це повідомив голова Тернопільська ОДА (ОВА) Володимир Труш передає УНН.
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"39 днів війни для Тернопільщини пройшли без бомбардувань, без прильотів. (...) Але вчора було здійснено ворогом бомбардування міста Тернополя, відбувся перший приліт. Дякую нашим ЗСУ, які вчасно попередили даний факт, знешкодили, однак осколками було зачеплено об'єкт критичної інфраструктури. (...) Цей об'єкт зараз у непридатному стані для використання", - розповів Труш.
Голова ОВА, зазначив, що постраждалих й жертв немає.
Доповнення
Раніше Володимир Труш повідомив, що 3 квітня у Тернополі російські окупанти намагалися зруйнувати один з об'єктів критичної інфраструктури. У місті було чути вибухи, постраждалих немає.
3 квітня мер Тернополя Сергій Надал на своїй сторінці у Facebook повідомив про вибухи в місті.