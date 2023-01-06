Оккупанты начали сбрасывать осколочные гранаты с беспилотников - Сухопутные войска
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Российские оккупанты начали использовать разведывательные беспилотники "Орлан-10" для сброса осколочных гранат. Об этом информирует в своем Телеграмм заместитель командующего Сухопутных войск Александр Павлюк, пишет УНН.
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Он рассказал, что недавно средствами РЭБ украинские войска "приземлили" российский "Орлан-10" с двумя подвесами кассет к ВОГ.
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"Враг пытается использовать свои разведывательные БПЛА для поражения наземных целей путем сброса осколочных боеприпасов. Не исключено, что целями для врага могут быть гражданские объекты", - отметил Павлюк.
Он добавил, что Силы обороны контролируют ситуацию и принимают необходимые меры для максимальной защиты неба от вражеских беспилотников.
Дополнение
В одном из сбитых в Украине иранских беспилотников обнаружили детали, произведенные более, чем десятью американскими и западными компаниями.