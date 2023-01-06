Окупанти почали скидати осколкові гранати з безпілотників – Сухопутні війська
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Російські окупанти почали використовувати розвідувальні безпілотники "Орлан-10" для скидання осколкових гранат. Про це інформує у своєму Телеграм заступник командувача Сухопутних військ Олександр Павлюк, пише УНН.
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Він розповів, що нещодавно засобами РЕБ українські війська "приземлили" російський "Орлан-10" із двома підвісами касет до ВОГ.
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"Ворог намагається використати свої розвідувальні БПЛА для ураження наземних цілей шляхом скидання осколкових боєприпасів. Не виключено, що цілями для ворога можуть бути цивільні об'єкти", - зазначив Павлюк.
Він додав, що Сили оборони контролюють ситуацію та вживають необхідних заходів для максимального захисту неба від ворожих безпілотників.
Доповнення
В одному зі збитих в Україні іранських безпілотників виявили деталі, вироблені більш, ніж десятьма американськими та західними компаніями.