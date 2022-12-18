Россияне начали отводить некоторые подразделения от Днепра в районе Каховки и Новой Каховки – горсовет

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"По просьбе наших военных, мы сохраняем информационную тишину, то, что касается движения российских войск и действий наших подразделений. Могу сказать, что действительно не только в Каховке и Новой Каховке мы видим движение их сил. Пока непонятно, происходит ли у них ротация, или они отводят войска", - заявил он.

Детали

Кроме того, по его информации, захватчики пытаются минимизировать свои собственные потери от постоянных ударов ВСУ. Также они стараются не делать скопления их личного состава, как это было раньше, например, в одних локациях находилось несколько сотен россиян.

"Сейчас они пытаются небольшими группами свои войска размещать в населенных пунктах. Они используют жилье наших людей, раньше они скрывались в коммунальных учреждениях, общежитиях, пансионатах, то сейчас – захвачены квартиры и дома, чтобы не было скопления их войск. Потому что ВСУ там очень эффективно, высокоточным оружием уничтожало их все это время. Что и привело к деоккупации правобережной части Херсонской области", - подытожил он.

Дополнение

Противник осуществляет передислокацию отдельных подразделений и отводит часть своих войск из Каховки и Новой Каховки Херсонской области в район населенного пункта Нижние Сирогозы. Среди местных жителей военнослужащие распространяют информацию, что Каховка будет оставлена российскими войсками до конца этого года, поэтому лояльным местным оккупантам предлагают переезд во временно оккупированный украинский Крым.