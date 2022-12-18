Росіяни почали відводити деякі підрозділи від Дніпра в районі Каховки та Нової Каховки - міськрада
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Російські окупанти почали відводити деякі підрозділи від Дніпра в районі Каховки та Нової Каховки Херсонської област. Про це розповів заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, інформує УНН.
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"За проханням наших військових, ми зберігаємо інформаційну тишу, те, що стосується руху російських військ і дій наших підрозділів. Можу сказати, що дійсно не тільки в Каховці та Новій Каховці ми бачимо рух їх сил. Наразі незрозуміло, чи у них відбувається ротація, чи вони просто відводять війська", - заявив він.
Деталі
Крім того, за його інформацією, загарбники намагаються мінімізувати свої власні втрати від постійних ударів ЗСУ. Також вони намагаються не робити скупчення їхнього особового складу, як це було раніше, наприклад, коли в одних локаціях перебувало декілька сотень росіян.
"Зараз вони намагаються невеликими групами свої війська розміщувати в населених пунктах. Вони використовують житло наших людей, раніше вони переховувалися в комунальних установах, гуртожитках, пансіонатах, то зараз - захоплені квартири та будинки, щоб не було скупчення їх військ. Тому що ЗСУ там дуже ефективно, високоточною зброєю знищувала їх весь цей час. Що насправді і привело до деокупації правобережної частини Херсонщини", - підсумував він.
Доповнення
Противник здійснює передислокацію окремих підрозділів та відводить частину своїх військ з Каховки та Нової Каховки Херсонської області в район населеного пункту Нижні Сірогози. Серед місцевих жителів військовослужбовці поширюють інформацію, що Каховка буде залишена російськими військами до кінця цього року, тому лояльним до окупантів місцевим пропонують переїзд до тимчасово окупованого українського Криму.