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Оккупанты после разрушения дамбы возле Крыма уже украли воды почти на 620 млн грн - Госэкоинспекция

Киев • УНН

 • 253775 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Российские оккупанты после разрушения ими дамбы Северо-крымского канала уже украли воды на почти 620 млн грн. Об этом сообщили в Госэкоинспекции, пишет УНН.

Цитата

"Сейчас российской федерацией осуществляется водозабор из Каховского водохранилища нижнего бассейна реки Днепр, из-за частичной разгерметизации гидросооружения Северо-крымского канала пропускной мощностью 50 м3/сек. (4 320 000 м3/ сутки). Сумма убытков за самовольное использование водных ресурсов народа Украины составляет 32 628 960 гривен в сутки. Итак, вор уже украл воды на общую сумму почти 620 млн гривен", - указали в ведомстве.

Детали

В ГЭИ напомнили, что страной-агрессором 24 февраля 2022 года было захвачено все гидротехнические сооружения северо-крымского канала, что регулировали водоснабжение воды из Каховского водохранилища нижнего бассейна реки Днепр до полуострова Крым.

"Враг 27 февраля разрушил временную дамбу, автомобильный мост и главную заградительную сооружение канала", - отметили в ведомстве.

Дополнение

С первых дней войны враг хотел удержать дамбу Северо-крымского канала для обеспечения водой временно оккупированного полуострова Крым.

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