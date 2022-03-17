Оккупанты после разрушения дамбы возле Крыма уже украли воды почти на 620 млн грн - Госэкоинспекция

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"Сейчас российской федерацией осуществляется водозабор из Каховского водохранилища нижнего бассейна реки Днепр, из-за частичной разгерметизации гидросооружения Северо-крымского канала пропускной мощностью 50 м3/сек. (4 320 000 м3/ сутки). Сумма убытков за самовольное использование водных ресурсов народа Украины составляет 32 628 960 гривен в сутки. Итак, вор уже украл воды на общую сумму почти 620 млн гривен", - указали в ведомстве.

Детали

В ГЭИ напомнили, что страной-агрессором 24 февраля 2022 года было захвачено все гидротехнические сооружения северо-крымского канала, что регулировали водоснабжение воды из Каховского водохранилища нижнего бассейна реки Днепр до полуострова Крым.

"Враг 27 февраля разрушил временную дамбу, автомобильный мост и главную заградительную сооружение канала", - отметили в ведомстве.

Дополнение

С первых дней войны враг хотел удержать дамбу Северо-крымского канала для обеспечения водой временно оккупированного полуострова Крым.