Окупанти після руйнування дамби біля Криму вже вкрали води на майже 620 млн грн - Держекоінспекція
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Російські окупанти після руйнування ними дамби Північнокримського каналу вже вкрали води на майже 620 млн грн. Про це повідомили в Держекоінспекції, пише УНН.
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"Наразі російською федерацією здійснюється водозабір з Каховського водосховища нижнього басейну річки Дніпро, через часткову розгерметизацію гідроспоруди Північнокримського каналу пропускною потужністю 50 м3/сек. (4 320 000 м3/ добу). Сума збитків за самовільне використання водних ресурсів народу України становить 32 628 960 гривень на добу. Отже, злодій вже поцупив води на загальну суму майже 620 млн гривень", - вказали у відомстві.
Деталі
У ДЕІ нагадали, що країною-агресором 24 лютого 2022 року було захоплено всі гідротехнічні споруди Північнокримського каналу, що регулювали водопостачання води з Каховського водосховища нижнього басейну річки Дніпро до півострова Крим.
"Ворог 27 лютого зруйнував тимчасову дамбу, автомобільний міст та головну перегороджувальну споруду каналу", - зазначили у відомстві.
Доповнення
З перших днів війни ворог хотів утримати дамбу Північнокримського каналу для забезпечення водою тимчасово окупованого півострова Крим.