Оккупанты вооружились пропагандой для создания положительного образа - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Российско-оккупационное командование начало пропагандистскую кампанию, для создания искусственного положительного имиджа оккупационных войск. Об этом сообщил спикер пресс-центра Минобороны Украины Максим Праута во время брифинга, передает УНН.
"Российско-оккупационное командование начало мощную пропагандистскую кампанию, направленную на искусственное создание положительного имиджа оккупационных войск и навязывания местному населению пророссийских настроений", - сказал Праута.
По данным разведки, из-за нежелания граждан временно оккупированной территории востока Украины воевать на стороне российских оккупантов, командованием АК ВС РФ в ОРДЛО предоставляются ложные обещания относительно значительного повышения денежного довольствия военнослужащим, которые непосредственно участвуют в боевых действиях.
По его словам, российская оккупационная администрация для дополнительной мотивации использует возможность получения паспорта гражданина РФ для лиц, имеющих паспорт так называемой "ДНР"/"ЛНР" не менее шести месяцев.
"Таким образом "местные власти" обманным путем пытаются вернуть жителей временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, которые находятся в России, для оформления паспортов в так называемые "ДНР"/"ЛНР", - отметил Праута.
Напомним, СБУ разоблачила организатора сети антиукраинской пропаганды.