Окупанти озброїлися пропагандою для створення позитивного образу - розвідка

"Російсько-окупаційне командування розпочало потужну пропагандистську кампанію, спрямовану на штучне створення позитивного іміджу окупаційних військ та нав’язування місцевому населенню проросійських настроїв", - сказав Праута.

За даними розвідки, через небажання громадян тимчасово окупованої території сходу України воювати на боці російських окупантів, командуванням АК ЗС РФ в ОРДЛО надаються неправдиві обіцянки щодо значного підвищення грошового забезпечення військовослужбовцям, які безпосередньо беруть участь у бойових діях.

За його словами, російська окупаційна адміністрація задля додаткової мотивації використовує можливість отримання паспорта громадянина РФ для осіб, які мають паспорт так званої "ДНР"/"ЛНР" не менше шести місяців.

"У такий спосіб "місцева влада" обманним шляхом намагається повернути мешканців тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей, які перебувають у Росії, для оформлення паспортів у так звані "ДНР"/"ЛНР", - зазначив Праута.

Нагадаємо, СБУ викрила організатора мережі антиукраїнської пропаганди.