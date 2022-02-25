Оккупанты обстреливают "градами" город Иванков в Киевской области: есть жертвы среди гражданского населения

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“Одни из самых серьезных боев сейчас продолжаются в Киевской области. Мы знаем сейчас, что Киев является главным направлением Владимира Путина. И сейчас город Иванков в Киевской области обстреливается, в том числе и “градами”. Сейчас разворачиваются “грады”. Есть пожары в этом городе, есть жертвы среди гражданского населения”, - заявил Денисенко.

Детали

Он также отметил, что сейчас существует угроза, что россияне могут попасть снарядами по магистральным газопроводам, что может привести к прекращению транзита газа в Европу.

“Мы должны понимать, что газопроводы могут быть одной из целей Российской Федерации для того, чтобы сделать Украину плохим транзитером”, - добавил он.

Напомним

24 февраля в 5.00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.

На всей территории Украины ввели военное положение.