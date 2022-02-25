Окупанти обстрілюють “градами” місто Іванків на Київщині: є жертви серед цивільного населення
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Російські окупанти обстрілюють “градами” місто Іванків у Київській області. Як повідомив у своєму відеозверненні радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, наразі є жертви серед цивільного населення, передає УНН.
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“Одні з найсерйозніших боїв зараз тривають на Київщині. Ми знаємо зараз, що Київ є головним напрямком Володимира Путіна…І зараз місто Іванків на Київщині обстрілюється, в тому числі і “градами”. Зараз розгортаються “гради”. Є пожежі в цьому місті, є жертви серед цивільного населення”, - заявив Денисенко.
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Він також наголосив, що наразі існує загроза, що росіяни можуть потрапити снарядами до магістральних газопроводів, що може призвести до припинення транзиту газу до Європи.
“Ми повинні розуміти, що газопроводи можуть бути однією з цілей Російської Федерації для того, щоб зробити Україну поганим транзитером”, - додав він.
Нагадаємо
24 лютого о 5.00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.
На всій території України ввели воєнний стан.