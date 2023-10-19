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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты обстреляли жилую зону Херсона: есть раненые

Киев • УНН

 • 179930 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Российские войска открыли огонь из артиллерии по жилой зоне Херсона, известно о трех пострадавших. Об этом сообщил в четверг председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Оккупанты обстреляли жилую зону Херсона: есть раненые

Цитата

«Херсон - под огнем оккупантов. Есть раненые. Враг ударил по городу из артиллерии. Попадание – в жилую зону. Пострадали три человека», - написал Продукин в Telegram.

Детали

Он также добавил, что у 49-летней женщины - контузия и минно-взрывная травма, осколочные травмы. Она в тяжелом состоянии.

У мужчин 60 и 39 лет – осколочные ранения.

Пострадавших госпитализировали, отметил глава Херсонской ОВА.

Дополнение

Российские войска за минувшие сутки нанесли 105 ударов по Херсонской области, известно о двух погибших и 4 раненых людях.

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