Оккупанты обстреляли жилую зону Херсона: есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Российские войска открыли огонь из артиллерии по жилой зоне Херсона, известно о трех пострадавших. Об этом сообщил в четверг председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.
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«Херсон - под огнем оккупантов. Есть раненые. Враг ударил по городу из артиллерии. Попадание – в жилую зону. Пострадали три человека», - написал Продукин в Telegram.
Детали
Он также добавил, что у 49-летней женщины - контузия и минно-взрывная травма, осколочные травмы. Она в тяжелом состоянии.
У мужчин 60 и 39 лет – осколочные ранения.
Пострадавших госпитализировали, отметил глава Херсонской ОВА.
Дополнение
Российские войска за минувшие сутки нанесли 105 ударов по Херсонской области, известно о двух погибших и 4 раненых людях.