Окупанти обстріляли житлову зону Херсона: є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Російські війська відкрили вогонь з артилеріїї по житлові зоні Херсона, відомо про трьох постраждалих. Про це повідомив у четвер голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
Цитата
«Херсон - під вогнем окупантів. Є поранені. Ворог вдарив по місту з артилерії. Влучання – в житлову зону. Постраждали троє людей», - написав Продукін у Telegram.
Деталі
Він також додав, що у 49-річної жінки - контузія та мінно-вибухова травма, осколкові травми. Вона у важкому стані.
У чоловіків 60 і 39 років – осколкові поранення.
Постраждалих госпіталізували, зазначив голова Херсонської ОВА.
Доповнення
Російські війська за минулу добу завдали 105 ударів по Херсонській області, відомо про двох загиблих та 4 поранених людей.