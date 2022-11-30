Оккупанты обстреляли Запорожский район, поврежден газораспределительный пункт
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В результате попадания вражеской ракеты в одном из населенных пунктов Запорожского района поврежден газораспределительный пункт. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает УНН.
Детали
В одном из населенных пунктов Запорожского района в результате попадания вражеской ракеты (вероятно С-300) поврежден газораспределительный пункт, возник пожар.
"Его быстро ликвидировали, но без газа осталось три улицы. Люди, к счастью, не пострадали, и это главное", - подчеркнул Старух.
Напомним
Оккупационные войска продолжают обстреливать город Орехов Запорожской области. В настоящее время существуют значительные разрушения, а в самом городе осталось 15% населения.