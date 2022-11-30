Окупанти обстріляли Запорізький район, пошкоджено газорозподільчий пункт
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Внаслідок влучання ворожої ракети в одному з населених пунктів Запорізького району пошкоджено газорозподільчий пункт. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає УНН.
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В одному з населених пунктів Запорізького району в результаті влучання ворожої ракети (ймовірно С-300) пошкоджено газорозподільчий пункт, виникла пожежа.
"Її швидко ліквідували, але без газу залишилось три вулиці. Люди, на щастя, не постраждали, і це головне", - наголосив Старух.
Нагадаємо
Окупаційні війська продовжують обстрілювати місто Оріхів Запорізької області. Наразі є значні руйнування, а в самому місті залишилось 15% населення.